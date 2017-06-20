Почти 1,5 тыс. йогов собрались в центре Киева для украинского рекорда

Молодежь, дети, пенсионеры и даже домашние любимцы – йога-марафон на Крещатике объединил украинцев. Многие приехали даже из других городов. "Я более бодрая, более веселая – и хочется что-то делать, хочется быть активнее", – говорит харьковчанка Анна.

Вместо тренера – посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти. Он сам каждый по утрам занимается йогой уже более 20 лет. Говорит, ему это помогает настроиться на день грядущий.

"Во время йоги разум соединяется с телом – и тогда приходит осознание мира и гармонии не только в себе, но и в мире. Поэтому мы привлекаем к этому так много людей", – поясняет посол Индии.

На самое большое массовое занятие йогой в Украине собралось почти 1,5 тыс. человек. Рекорд зафиксировали эксперты. Считали только тех, кто усердно выполнял упражнения.

"Мы не учли нескольких человек, которые откровенно уснули. Но посчитали нескольких участников, которые даже без карематов на бровке выполняли все упражнения", – говорит эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.

Те же, кому не нравятся статические упражнения, предпочли акро-йогу, которая выполняется в парах. "Здесь концентрация идет больше на партнере – не на своих ощущениях", – рассказывает тренер Кирилл Семенченко. Он уверяет – сложно только на первый взгляд, на самом же деле справятся даже новички с минимальной физической подготовкой.

В следующем году организаторы хотят собрать в два раза больше поклонников йоги. И если получится – установят европейский рекорд.