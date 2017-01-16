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Под Киевом появился гигантский петух из снега (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/61_main.1484570230.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/61_tn.1484570230.jpg Люди К скульптуре приезжают туристы, чтобы сфотографироваться  

Под Киевом появился гигантский петух из снега (фото)

Сегодня, 14:36

К скульптуре приезжают туристы, чтобы сфотографироваться

 

В Переяславе-Хмельницком Киевской области местный житель Александр Заруба смастерил возле своего дома (улица Балаяна, 14) гигантского 2,5-метрового петуха из снега. Символ года – как настоящий, даже курочки к нему подходят.

"Снега на петуха пошло очень много. Помогали собирать его жена и маленькая доченька. Я его слепил в субботу, а потом началась оттепель, пришлось его укреплять. Сейчас стоит. Приезжают туристы, фотографируются. Лепил птицу, чтобы поднять настроение родным и соседям. Всем мой Петя нравится", – рассказывает нам Александр.

Он по специальности строитель, а лепка фигур из снега – его хобби. Он начал заниматься этим в 2011 году, тогда слепил деда Мороза и Снегурочку, а еще больших зайцев. После этого был перерыв – зимы были не снежные, а в прошлом году Александр изваял Кинг-Конга высотой в два метра. Туристы ездили толпами в Переяслав-Хмельницкий, чтобы увидеть оригинальную скульптуру.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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