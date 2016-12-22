Подробности рождения тройни в Киеве: мама рожала самостоятельно

В Киеве, в роддоме №5 родилась первая тройня за весь год. Все новорожденные – девочки!

"Роженица Анне 27 лет. Это ее уже третьи роды. Она поступила к нам накануне вечером, а уже в среду около 12:30 появилась тройня, при чем каждая девочка рождалась с разницей в пять минут. Все прошло хорошо, хотя и были сложные роды. Она стояла у нас на учете, и мы все учли и контролировали. Все было естественно (семья не прибегали к искусственному оплодотворению – Авт.), более того, она решила рожать самостоятельно, отказавшись от кесарева сечения. Дети имеют небольшой вес: 1,09 кг, 1,03 кг и 970 грамм, но чувствуют себя хорошо – дышат самостоятельно. Роженица тоже хорошо себя чувствует", – рассказывает заместитель главного врача родильного дома № 5 Дмитрий Говсеев.

По его словам, на родах из родственников никто не присутствовал. Над именами семья еще размышляет, но поговаривают, что уже обсуждается несколько вариантов – Света и Богдана...

Кстати, супружеская пара живет в Соломенском районе, правда прописана роженица в Киевской области.