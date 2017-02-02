Погодные итоги января: киевляне пережили три морозных периода

В Центральной геофизической обсерватории подвели погодные итоги первого месяца 2017 года. По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха составила -4,9°С.

Этот показатель превышает климатическую норму всего менее, чем на градус. В то же время за месяц зафиксировали три периода с температурой, которая существенно ниже климатической нормы: с 6 по 9 января, 26-27 января, 30-31 января. "Холоднее всего в январе было на Рождество, когда минимальная температура опустилась до -18,7°С. Теплее всего было 2 января, максимальная температура поднялась до +3,4°С. Осадков в Киеве выпало 32 мм, 67% климатической нормы", – сообщили в обсерватории.

Самыми снежными днями были 12 и 13 января: высота снегового покрова на пр. Науки достигла 14 см.