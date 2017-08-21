Послушница, работник психбольницы и цирка-шапито – киевлянка сменила 12 профессий за год

Сегодня, 14:59

Свой необычный опыт женщина превратила в книгу

 


В поисках себя киевлянка Полина Башкина ушла с высокооплачиваемой работы, чтобы попробовать себя в разных сферах. "Несмотря на статус, успешность, победы, зарплаты и на самом деле очень интересную работу, я сложно прожигаю, проживаю время жизни зря, напрасно", – говорит женщина.

Именно такие мысли подвинули когда-то успешную пиарщицу оставить теплое кресло в офисе и начать искать дело жизни. За год женщина сменила 12 профессий. Этот опыт она превратила в книгу.

"Начала с хосписа, потому что мне важно было прийти на край и понять, как переосмысляют жизнь люди, с которыми осталось до перехода совсем немного. После этого была контрастная профессия – цирк-шапито. Мы гастролировали с клоуном по всей Украине и со всей труппой", – делится женщина.

Каждый месяц – новая профессия. От сотрудника психбольницы до горного спасателя. Последний месяц эксперимента Полина провела послушницей в монастыре. Поиски остановила с открытием швейного коворкинга и курсов шитья. Сейчас Полина дописывает книгу о 12 испытанных профессиях и параллельно задумывается о 13-й профессии – писательницы.
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