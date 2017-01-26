Работники Перинатального центра Киева отжались ради военных (видео)

Коллектив Перинатального центра Киева присоединился к всемирному флешмобу #22pushupchallenge, чтобы привлечь внимание общества к проблеме посттравматических расстройств у военных.

При этом мужская половина коллектива отжималась, а женская – стояла в позе планки, на руках и носочках.

Работники Перинатального центра передали эстафету своим коллегам – врачам.

Напомним, вчера vэр Киева Виталий Кличко сегодня принял участие в флешмобе #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов боевых действий на Востоке, получив эстафету от патрульной полиции Киева. "Это – акция в поддержку украинских воинов, ветеранов, вернувшихся с востока Украины. Ее цель – привлечь внимание к проблемам адаптации военнослужащих в мирной жизни", – отметил Кличко. Мэр надел кожаные перчатки и отжался на кулаках 22 раза, после чего передал эту эстафету своему брату Владимиру Кличко, который сможет распространить акцию в поддержку наших воинов и нашей страны за пределами Украины.

Напомним, ранее генералы Национальной гвардии Украины приняли участие во флешмобе 22PushupChallenge для поддержки ветеранов военных конфликтов.