Самые популярные петиции Киева: от памятников до уличных туалетов

В КГГА подвели итоги работы с электронными петициями киевлян. Ресурс запустили еще в начале осени прошлого года и за это время горожане подали более чем 5226 петиций, из которых 35 набрали необходимые 10 тысяч голосов поддержки. В общей сложности за весь период киевляне проголосовали около двух миллионов раз.

ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ. Вчера горожане дали зеленый свет еще одной петиции. Ее автор, киевлянин Сергей Щелкунов, предложил создать в городе сеть общественных уборных. "Уборные должны быть созданы в местах большого скопления людей, таких как станции метро, транспортные узлы, зоны отдыха и спальные районы. Объекты должны учитывать потребности всех граждан, а доступ к ним может быть реализован на основе платы за пользование и не может превышать половину стоимости одной буханки социального хлеба", — написал Щелкунов. Инициатива киевлянам понравилась — за петицию проголосовали более 10 тысяч человек.

С таким же воодушевлением, еще в октябре прошлого года, горожане поддержали самую первую петицию о сохранении исторических зданий в Киеве. Ее автор, Арсений Финберг, предложил обновить реестр памятников архитектуры в Киеве, провести исследование состояния таких объектов и на законодательном уровне запретить их уничтожение. Спустя год Киеврада приняла решение по первому пункту петиции — о создании единой информационной базы памятников культурного наследия Киева. "Впереди большая работа по созданию и контролю над наполнением базы", — сообщил автор петиции.

ПОЧТИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ. Более года дожидалась реализации петиция и о запуске в городе ночных маршруток. Еще в феврале горвласти представили разработанные ночные маршруты и даже обещали запустить их летом, но дальше разговор дело не пошло. Только в начале этой недели "Киевпастранс" сообщил, что ночные маршруты, три троллейбусных и один автобусный все же запустят. Заработают они с 30 декабря, возить горожан будут с 23:00 до 6:00. К слову, первые 20 дней проехать в них можно будет всего за 3 грн.

МАХИНАЦИИ. Не обошлось на сайте петиций и без скандалов. В семи опубликованных инициативах, по результатам проверки, были обнаружены махинации, связанные с голосованием. К примеру, в петиции о строительстве в Киеве бейсбольно-софтбольного стадиона недействительными признали 5635 голосов, а в предложении переименовать проспект Степана Бандеры в проспект Владимира Великого (петиция набрала более 10 тысяч голосов) оказались сфальсифицированными около 7000 голосов. "Голоса, скорее всего, были введены механическим способом без участия граждан", — сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко. По его словам, в процессе было задействовано 160 IP-адресов, с которых было "вброшено" от 682 до 6 голосов.

С КРЕАТИВОМ. Горожане не останавливаются и продолжают придумывать, как улучшить наш город. Например, киевляне предлагают транслировать гимн Украины, создать сеть городских бань и признать дворовых котов частью экосистемы Киева, что позволит им свободно жить в подвалах, на чердаках и ловить крыс и мышей. К слову, последнюю петицию уже поддержали около 5 тысяч человек.

Сервис будут развивать

По словам Игоря Хацевича, управляющего делами секретариата Киеврады, основные работы по развитию сервиса петиций будут направлены на то, чтобы исключить факты фальсификации голосов и автоматически отслеживать тех, кто делает такие нарушения. "В следующем году также будем пробовать модифицировать сайт, чтобы сделать его более информативным — с новостями, статисткой и экспертными оценки", — говорит Хацевич. В планах создание электронного кабинета для киевлян, где горожане, зарегистрировавшись, смогут не только голосовать за петиции, но и подать общественный проект, запрос, получить необходимую справку. "Сейчас департамент информобеспечения работает над концепцией такого кабинета", — говорит Хацевич.