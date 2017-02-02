"Сегодня" начинает фотоконкурс "Зимняя сказка в киевских парках"

Газета "Сегодня" совместно с КО "Киевзеленстрой" объявляют конкурс "Зимняя сказка в киевских парках".

Со 2 февраля по 2 марта присылайте фотографии из киевских парков и скверов на адрес a.maruschak@segodnya.ua. Укажите свои ФИО и название парка, где сделано фото, контактный телефон для обратной связи. Лучшие снимки будут опубликованы.

Победители получат 18 благородных и очень красивых комнатных растений, которые украсят ваш дом и таким образом ускорят приближение весны, по которой мы все соскучились. Спешите! Остался всего месяц, чтобы вместе мы смогли оценить красоты зимних парков Киева.

Условия конкурса на сайте www.segodnya-multimedia.com в разделе "Новости".