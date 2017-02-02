"Сегодня" начинает фотоконкурс "Зимняя сказка в киевских парках"

Сегодня, 09:20

Победители получат 18 очень красивых комнатных растений

 

Присылайте фото зимних киевских парков
Присылайте фото зимних киевских парков

Газета "Сегодня" совместно с КО "Киевзеленстрой" объявляют конкурс "Зимняя сказка в киевских парках".

Со 2 февраля по 2 марта присылайте фотографии из киевских парков и скверов на адрес a.maruschak@segodnya.ua. Укажите свои ФИО и название парка, где сделано фото, контактный телефон для обратной связи. Лучшие снимки будут опубликованы.

Победители получат 18 благородных и очень красивых комнатных растений, которые украсят ваш дом и таким образом ускорят приближение весны, по которой мы все соскучились. Спешите! Остался всего месяц, чтобы вместе мы смогли оценить красоты зимних парков Киева.

begonija_uhod_1__

Условия конкурса на сайте www.segodnya-multimedia.com в разделе "Новости".
фото, сказка, фотографии, газета Сегодня, парки, снимки, киевзеленстрой, фотоконкурс, победители
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Зоопарки запустили очень милый флешмоб. Фото: twitter.com/PtDefianceZoo

Самый милый флешмоб: зоопарки мира публикуют снимки малышей

26 Января, 13:16

Все началось с поста Смитсоновского национального зоопарка, который опубликовал снимок новорожденного детеныша длинномордого тюленя

Люди

Киевлян призывают присылать стихи о доблестных спасателях

Столичные спасатели подарят уникальный календарь за лучший стих о пожарных

24 Января, 15:45

В ГСЧС Киева объявили творческий конкурс

Общество

На долгую память. Чтобы фото получилось удачным, должен правильно падать свет, а моделям нужно повернуться "правильной" стороной. Фото: AFP

Как делать хорошие селфи и начать зарабатывать на фотографиях

21 Января, 14:00

Профи нужен портфолио поз, а любителям — знание "суперстороны"

Коммуналка

Елки будут принимать в десяти пунктах

Куда в Киеве отнести новогоднюю елку

17 Января, 11:53

Открыто 10 пунктов для утилизации деревьев. Срубленные новогодние деревья будут переработаны на щепу, а живые елки в кадках можно высадить в одном из парков столицы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования