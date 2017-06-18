Щенок, выживший после ДТП, нуждается в помощи и ищет хозяев

Сейчас щенка переводят в другую клинику на реабилитацию

Несколько дней назад щенок был сбит автомобилем в Киеве у Подольского моста.

Об этом сообщает Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"Продолжаем лечить Копа, мальчика, сбитого несколько дней назад у Подольского моста. ДТП, политравма. Поиск хоязина и сбор средств!", – написал он.

По словам Влада, быстро сработали свидетели присшествия, привезли ветеринара, доставили в клинику. Были проведены противошоковые мероприятия. Вчера была успешно проведена операция остеосинтеза лапы. Всего стоимость лечения составила порядка 7800 грн.

Сейчас щенка переводят в другую клинику на реабилитацию.

"Малыш (20 кг) очень крутой и спокойный. Даже во время реанимации вел себя достойно. Продолжаем сбор средств и поиск хозяина! Впереди двухмесячный курс реабилитации", – пишет Влад.

Кто может и хочет помочь, поддержите.Карта Приватбанка 4149 6258 0597 9828, получатель Антонов В. В. (с пометкой "Копу").