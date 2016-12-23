Школы в Киеве массово закрывают на карантин

Киевляне все чаще болеют гриппом и ОРВИ. Как сообщили в столичной Госпотребслужбе, на сегодняшний день ситуация с заболеванием крайне напряженная. Эпидпорог превышен уже на 50%, и зафиксирована максимальная циркуляция возбудителя гриппа "Гонконг" (H3N2), который ранее не был распространен на территории страны. Временно прекращены занятия уже более чем в 100 школах.

БОЛЕЮТ. Как объясняет Олег Рубан, начальник ГУ Госпотребслужбы в Киеве, с началом каникул в школах и отпускной кампании заболеваемость будет снижаться. "На этой неделе наблюдалась максимальная циркуляция возбудителя гриппа, и такая ситуация будет наблюдаться до середины-конца января", — говорит Рубан. По его словам, больше всего гриппом "Гонконг" болеют дети в возрасте от 5 до 14 детей (более 55% данной группы). "Около 20 лет назад циркулировал похожий возбудитель гриппа, и старшее поколение сейчас имеет перекрестный иммунитет. Поэтому количество заболевших детей составляет 70%, а взрослых — 30%", — поясняет Рубан.

СТАТИСТИКА. Только на прошлой неделе было зарегистрировано 48 тысяч больных. Летальных случаев пока не было, а тех, кто находится в реанимации в тяжелом состоянии, — единицы. "По состоянию на четверг в тяжелом состоянии находилось до пяти взрослых. Десятки заболевших — средней степени тяжести и 90% — легкой формы. В неделю госпитализируют около 300 человек", — поясняет Олег Рубан.

В ШКОЛАХ. С ухудшением эпидситуации по заболеванию столичных школьников гриппом городские власти еще в начале месяца разрешили учебным заведениям самостоятельно вводить карантин, если количество заболевших детей составляет более 20%. Сейчас прекращены занятия в 132 школах столицы (всего 494 заведения в коммунальной собственности города). В некоторых учебных заведениях на карантин детей отправляли даже по несколько раз.

"На прошлой неделе мы приостановили занятия для старшекласников и учеников начальной школы. В понедельник, по опросам родителей, отсутствовали от 15—18% детей, что позволяло возобновить учебный процесс, но уже на следующий день выяснилось, что в 5—11-х классах отсутствует намного больше детей — 28%, а по отдельным классам до 35%. Причем восьмерых школьников мы вынуждены были отправить домой — они пришли с высокой температурой. Было принято решение досрочно завершить семестр", — рассказали "Сегодня" в школе №148 Днепровского района.

"Если в прошлую пятницу в классе моего сына были все ученики, а это более 30 детей, то в понедельник на занятия пришло меньше 20 детей. Причем заболели и многие учителя", — говорит жительница Святошинского района Ольга Король.