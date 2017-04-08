Синоптики предупредили киевлян о сильном ветре до конца дня

8 Апреля 2017, 09:10

В ГСЧС просят граждан быть осторожными во время пребывания на улице

Сегодня в Киеве ожидается сильный ветер. Фото: kievvlast.com.ua
Сегодня в Киеве ожидается сильный ветер. Фото: kievvlast.com.ua

Сегодня, восьмого апреля, на протяжении дня в столице и Киевской области ожидаются сильные порывы ветра, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца дня по Киеву и области порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ГСЧС призывают граждан быть осторожными во время пребывания на улице.

Ранее сообщалось, что начиная с пятницы, в Украине испортится погода. Временами дождь, днем в центральных и южных областях местами гроза. Только в восточных, ночью и в большинстве центральных и южных областей без осадков.
киев, погода, ветер, прогноз, синоптики
Источник:

"Сегодня"

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