Скандальное дело киевского копа Олийныка год спустя: патрульный говорит, что поступил бы так же

Прошел год со дня скандальной погони копов за неадекватным BMW, во время которой патрульным полицейским пришлось применить оружие. Тогда во время задержания авто погиб 17-летний пассажир, и дело патрульного Сергея Олийныка, которого винят смертельном исходе инцидента, до сих пор, по сути, не рассматривалось в суде.

Погоня произошла в ночь с 6 на 7 февраля прошлого года. Автомобиль BMW, который мчался на бешеной скорости, преследовали по Соломенскому, Шевченковскому, Святошинскому, Голосеевскому районам, а также Киево-Святошинскому району области, удалось задержать лишь в Голосеево. Чтобы остановить машину, Олийнык произвел 25 выстрелов (из них три в воздух), еще два полицейских сделали, соответсвенно, 11 и 1 выстрел.

"Все началось в полпервого ночи. И если бы я знал, что будут такие последствия, то, возможно, вообще не участвовал в погоне... Но в своих действиях я уверен и ничего бы не менял и поступил бы точно так же. Эту машину необходимо было остановить, иначе бы эта история закончилась бы еще страшнее", — рассказал нам Олийнык.

Он провел 14 дней в Лукьяновском СИЗО (с 18 февраля по 2 марта). В последний день, когда суд смягчил ему меру наказания, отправив под круглосуточный домашний арест, его поместили в общую камеру, где на него напал заключенный и разбил лицо. Затем были два месяца круглосуточного домашнего ареста в общежитии патрульной полиции. После этого суд отправил Олийныка на несколько месяцев под ночной домашний арест — полицейскому запрещалось покидать пределы съемного жилья с 22:00 до 7:00, а вскоре освободил под личные обязательства (запрещается покидать пределы Киева).

"Помогаю жене и готовлюсь к судам. Официально я не могу оформиться на другую работу. Для этого нужно увольняться из полиции. Поэтому пока нахожусь в подвешенном состоянии", — говорит Сергей.

Первое заседание суда состоялось лишь 30 декабря прошлого года. Представители Фемиды не могли определиться, каким именно судом оно будет рассматриваться. 16 января состоялось заседание в Апелляционном суде, который решил, что дело оформлено ненадлежащим образом и отправил его на доработку. Потом будет повторное обращение в Апелляционный суд. "Что будет дальше, не знаю. Дело, по сути, еще не рассматривали", — говорит Олийнык.