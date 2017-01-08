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Сказочное зрелище: как выглядит праздничный Киев с высоты птичьего полета (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/79_main.1483860156.png http://www.segodnya.ua/img/article/7862/79_tn.1483860156.png Люди Ролик сопровождается вариацией на тему "Щедрика"

Сказочное зрелище: как выглядит праздничный Киев с высоты птичьего полета (видео)

Сегодня, 09:21

Ролик сопровождается вариацией на тему "Щедрика"


Рождественский Киев с высоты птичьего полета выглядит очень нарядно и волшебно. Видео, записанное с дрона, выложил в Youtube Олег Стельмах.

В полуминутном видео мы можем увидеть огни Софийской площади, Софийский собор, главную новогоднюю елку страны и светящийся МИД.

Ролик сопровождается всемирно известной мелодией Carol of the Bells – это рождественская песня, представляющая собой адаптацию украинской народной песни "Щедрик", получившей известность в обработке украинского композитора Николая Леонтовича.
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Источник:

"Сегодня"

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