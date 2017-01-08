Сказочное зрелище: как выглядит праздничный Киев с высоты птичьего полета (видео)

Рождественский Киев с высоты птичьего полета выглядит очень нарядно и волшебно. Видео, записанное с дрона, выложил в Youtube Олег Стельмах.

В полуминутном видео мы можем увидеть огни Софийской площади, Софийский собор, главную новогоднюю елку страны и светящийся МИД.

Ролик сопровождается всемирно известной мелодией Carol of the Bells – это рождественская песня, представляющая собой адаптацию украинской народной песни "Щедрик", получившей известность в обработке украинского композитора Николая Леонтовича.