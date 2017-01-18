Смог в Киеве: как густой туман повлиял на жизнь столицы

В понедельник вечером столицу начал накрывать густой туман, а утром 17 января Киев просто "утонул в молоке". Жители из разных районов массово жаловались на запах гари и предполагали, что где-то произошел масштабный пожар, из-за которого весь город в дыму. Но и в КГГА, и ГСЧС заверили: дымка в городе — природное явление.

ШУТИЛИ И ПАНИКОВАЛИ. По соцсетям прокатилась волна панических вопросов и сообщений. "Что горит?", "Из окна не вижу соседнего дома! Все заволокло смогом", "Такое ощущение, что у нас торфяники даже среди зимы горят. На улице точно такая же обстановка", "Киев куда-то исчез", — писали киевляне. Некоторые жители звонили пожарным. Водители предупреждали друг друга об ужасной видимости на дорогах. А многие тут же сравнили окутанную столицу со знаменитым киношным городком Сайлент Хилл и вспомнили книгу Стивена Кинга "Туман". Не обошлось и без юмора. "Летом смог и зимой смогу", "Какой невыносимый запах, Гарри", "Наконец-то в городе не видно ни одного МАФа", — подшучивали киевляне.

Земли не видно. Так выглядел утром туманный Виноградарь. Фото: А. Яремчук

ОТКУДА ПОЯВИЛСЯ. В КГГА и ГСЧС Киева людей просят не паниковать. "Такое явление называется метеорологической дымкой. Наиболее вероятная причина туманности над территорией Киева — снижение температуры, повышенная влажность воздуха и остатки продуктов жизнедеятельности города (атмосферные выбросы, выхлопные газы, в том числе выбросы промышленных предприятий, которые не поднимаются вверх, а накапливаются в приземном слое атмосферы). Главным управлением Госгорпродпотребслужбы Киева каждый час делаются контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ", — заявили в КГГА.

Кирилловская церковь. Дымка сделала столицу загадочной. Фото: А. Бойко

"На территории Киева и Киевской области не было возгораний на мусорных свалках, торфяниках и других пожаров, которые могли бы привести к сильному задымлению. По данным Укргидрометцентра, синоптическая ситуация в Киеве обусловлена малооблачной безветренной погодой с высокой влажностью и туманами, видимость в которых ухудшается до 100—500 метров. В нижнем слое атмосферы отмечаются слои изотермии и инверсии (повышение температуры воздуха с высотой, в народе это называют "воздушным одеялом"). Из-за этого усложнена вертикальная циркуляция воздуха, что приводит к застоям возле земной поверхности, накоплению вредных примесей от выбросов транспорта и предприятий и появлению смога", — поясняют в ГСЧС Киева.

ДЛЯ КОГО ВРЕДНО. В Гос¬продпотребслужбе Киева уверяют, что критического превышения концентрации опасных веществ в воздухе вчера не зафиксировали. "Утром было небольшое превышение, но это типично для мегаполиса. А уже днем все показатели отвечали норме. Волноваться жителям не стоит. Но если ситуация будет наблюдаться 1—2 дня, людям из группы риска (беременным, детям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы) стоит поберечься. Не находиться в местах возле автомагистралей, котельных, где накапливаются вредные вещества", — говорит глава службы Олег Рубан.

К слову, туманность, напугавшая вчера киевлян, по прогнозам, еще может возникать в течение ближайших трех суток.