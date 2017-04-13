SOS: зверски избитой кошке нужна помощь на лечение

Животное без сознания нашли возле одной из многоэтажек в Соломенском районе Киева, сейчас кошка находится в ветклинике

В Соломенском районе Киева возле пятиэтажки найдена избитая кошка. Зоозащитники госпитализировали животное без сознания в ветеринарную клинику "Рыжий Кот". У кошки диагностировали сильную травму живота, кровотечение из рта и попы, а также внутреннее кровотечение и шок.

Во время оказания первой помощи кошка пришла в себя, но очень нервничает. Сейчас животному проводят противошоковую терапию. Сообщается. что диагностические мероприятия можно будет провести в случае стабилизации состояния. А пока первые сутки для животного критичны.

Кошечке очень нужна финансовая помощь на лечение. Зоозащитники обещают посуточный отчет по чекам.



Данные для оказания финансовой помощи: ПриватБанк 4149 6258 0597 9828, Антонов В. В.