SOS: зверски избитой кошке нужна помощь на лечение

Вчера, 22:59

Животное без сознания нашли возле одной из многоэтажек в Соломенском районе Киева, сейчас кошка находится в ветклинике


Избитой кошке нужна помощь. Фото: facebook.com/vlad.life

Избитой кошке нужна помощь. Фото: facebook.com/vlad.life

Избитой кошке нужна помощь. Фото: facebook.com/vlad.life

Избитой кошке нужна помощь. Фото: facebook.com/vlad.life

Избитой кошке нужна помощь. Фото: facebook.com/vlad.life

Избитой кошке нужна помощь. Фото: facebook.com/vlad.life

Избитой кошке нужна помощь. Фото: facebook.com/vlad.life

Избитой кошке нужна помощь. Фото: facebook.com/vlad.life

Избитой кошке нужна помощь. Фото: facebook.com/vlad.life

Избитой кошке нужна помощь. Фото: facebook.com/vlad.life

Избитой кошке нужна помощь. Фото: facebook.com/vlad.life

В Соломенском районе Киева возле пятиэтажки найдена избитая кошка. Зоозащитники госпитализировали животное без сознания в ветеринарную клинику "Рыжий Кот". У кошки диагностировали сильную травму живота, кровотечение из рта и попы, а также внутреннее кровотечение и шок.

Во время оказания первой помощи кошка пришла в себя, но очень нервничает. Сейчас животному проводят противошоковую терапию. Сообщается. что диагностические мероприятия можно будет провести в случае стабилизации состояния. А пока первые сутки для животного критичны.

Кошечке очень нужна финансовая помощь на лечение. Зоозащитники обещают посуточный отчет по чекам.

Данные для оказания финансовой помощи: ПриватБанк 4149 6258 0597 9828, Антонов В. В.
травма, кошка, кот, кровотечение
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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