Столичные спасатели подарят уникальный календарь за лучший стих о пожарных

Столичные спасатели объявили конкурс на лучшее стихотворение пожарной тематики. Победители конкурса имеют уникальную возможность получить красивые настенные календари с бойцами ГСЧС, рассказали в Службе спасения.

Для участия необходимо написать стихотворение о работе спасателя-пожарного, или, например, правилах пожарной безопасности.

Тексты на конкурс нужно отправлять на почту пресс-службы ГСЧС в Киеве – press.mns@ukr.net, и обязательно указать свои контактные данные – ФИО и телефон.

Конкурс продлится с 23 января по 17 февраля, победители будут выбраны творческим коллективом пресс-службы. Объявление победителей – 21 февраля.