Столичные спасатели подарят уникальный календарь за лучший стих о пожарных

Сегодня, 15:45

В ГСЧС Киева объявили творческий конкурс

Киевлян призывают присылать стихи о доблестных спасателях
Киевлян призывают присылать стихи о доблестных спасателях

Столичные спасатели объявили конкурс на лучшее стихотворение пожарной тематики. Победители конкурса имеют уникальную возможность получить красивые настенные календари с бойцами ГСЧС, рассказали в Службе спасения.

16114507_1252822294797710_983475494451861211_n

Для участия необходимо написать стихотворение о работе спасателя-пожарного, или, например, правилах пожарной безопасности.

Тексты на конкурс нужно отправлять на почту пресс-службы ГСЧС в Киеве – press.mns@ukr.net, и обязательно указать свои контактные данные – ФИО и телефон.

16114965_1252822168131056_3932729247757145219_n

Конкурс продлится с 23 января по 17 февраля, победители будут выбраны творческим коллективом пресс-службы. Объявление победителей – 21 февраля.
конкурс, спасатели, календарь, стихотворение, победители, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Под Киевом пожарные спасли замерзающего лебедя

Вчера, 15:54

Птица примерзла ко льду на реке Рось и не могла самостоятельно выбраться из ловушки

Украина

Телеграф

Празднование Дня соборности Украины прошло без чрезвычайных ситуаций - ГСЧС

Вчера, 00:45

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования