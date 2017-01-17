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Странный смог и запах гари озадачили киевлян http://www.segodnya.ua/img/article/7890/8_main.1484653798.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/8_tn.1484653798.jpg Люди Украинскую столицу затянуло дымкой непонятного происхождения

Странный смог и запах гари озадачили киевлян

Сегодня, 13:48

Украинскую столицу затянуло дымкой непонятного происхождения

Странный смог и запах гари озадачили киевлян. Фото: соцсети
Странный смог и запах гари озадачили киевлян. Фото: соцсети

Начиная со вчерашнего вечера и до сегодняшнего полдня в Киеве наблюдался непонятный смог и чувствовался запах гари. На данный момент уже практически полностью развиднелось.

Взволнованные жители столицы стали обзванивать пожарно-спасательную службу города, чтобы выяснить причины этого смога. Однако в ГСЧС заявили, что это лишь туман, ведь, по их словам, пожары, возникающие на территории столицы, незначительные и не могут повлиять на появление такой задымленности.

Спасатели призвали жителей и гостей Киева не паниковать. Между тем, пользователи социальных сетей активно выкладывают в интернет свои снимки утренней столицы в тумане, а также просто шутят об этом явлении.

Туманное Киевское утро #17этаж #киев #доброеутро #печерск #лучшийкадр

Фото опубликовано Анастасия Зинченко (@tatichka_)

Напомним, вчера вечером киевляне начали массово жаловаться на едкий запах гари, который слышен на многих улицах города.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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