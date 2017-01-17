Странный смог и запах гари озадачили киевлян

Начиная со вчерашнего вечера и до сегодняшнего полдня в Киеве наблюдался непонятный смог и чувствовался запах гари. На данный момент уже практически полностью развиднелось.

Взволнованные жители столицы стали обзванивать пожарно-спасательную службу города, чтобы выяснить причины этого смога. Однако в ГСЧС заявили, что это лишь туман, ведь, по их словам, пожары, возникающие на территории столицы, незначительные и не могут повлиять на появление такой задымленности.

Спасатели призвали жителей и гостей Киева не паниковать. Между тем, пользователи социальных сетей активно выкладывают в интернет свои снимки утренней столицы в тумане, а также просто шутят об этом явлении.

Напомним, вчера вечером киевляне начали массово жаловаться на едкий запах гари, который слышен на многих улицах города.