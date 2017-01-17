Странный смог и запах гари озадачили киевлян
Украинскую столицу затянуло дымкой непонятного происхождения
Начиная со вчерашнего вечера и до сегодняшнего полдня в Киеве наблюдался непонятный смог и чувствовался запах гари. На данный момент уже практически полностью развиднелось.
Взволнованные жители столицы стали обзванивать пожарно-спасательную службу города, чтобы выяснить причины этого смога. Однако в ГСЧС заявили, что это лишь туман, ведь, по их словам, пожары, возникающие на территории столицы, незначительные и не могут повлиять на появление такой задымленности.
Спасатели призвали жителей и гостей Киева не паниковать. Между тем, пользователи социальных сетей активно выкладывают в интернет свои снимки утренней столицы в тумане, а также просто шутят об этом явлении.
Київ десь подівся pic.twitter.com/8ZjEB4w8LV— Oksana Kovalenko (@superumka) 17 января 2017 г.
Strong fog today in Kyiv! You don't even see the #train nearby Знову катаюся порожньою міською електричкою. А на вулиці такий #туман, що й поїздів не видно! Дроти тріщать і іскряться #Kiev #fog #citytrain #railway #weather #Киев #погода #электричка #железнаядорога #Київ #залізниця #міськаелектричка #київволинський #київпастранс
Напомним, вчера вечером киевляне начали массово жаловаться на едкий запах гари, который слышен на многих улицах города.
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