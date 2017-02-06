Строительный скандал в Киеве: люди протестуют против заправки под окнами (видео)

Жители столичного микрорайона восстали против строительства заправки рядом со своими домами. Но застройщик протесты не учитывает и уже начал работы.

Перекрывания дороги, полиция и разъяренные жители, которые стремятся остановить строительство. Это уже не первая акция протеста недовольных жителей. В ноябре на зеленую зону перед домом заехала строительная техника и начала рыть котлован для автостоянки и заправки.

"Это была реально зеленая зона, а сейчас это все похоже на боевые действия, окопы роют", – жалуется Сергей Машовец, председатель инициативной группы.

Люди боятся, что АЗС будет загрязнять воздух и территорию возле их домов. А в случае взрыва или пожара на заправке – опасности не избежать.

"Этот дом раньше строили строители, они прекрасно понимают, что на этом месте, они мне так рассказывали, коммуникации всего микрорайона, здесь проходит коллектор, здесь проходит газовая труба, теплосеть здесь проходит", – рассказала Ирина Гудилина, жительница дома.

К людям выходит прораб. Разрешительные документы на строительство в нет человека. "Заказчика нет, до меня которые могут быть вопросы? Представитель вам может приехать? Их нет, у них выходной ", – сообщил мужчина.

Журналисты пытались найти офис заказчика строительства. По указанному адресу оказалась – автозаправка известной сети. "У нас центральный офис во Львове, отдел развития – там все", – сообщили сотрудники.

Но на запросы и звонки в офисе в течение двух недель так и не ответили. У застройщика есть все разрешительные документы, заявили в государственной строительно-архитектурной инспекции. Отказывать у инспекторов не было причин.

"Указанный земельный участок получен заказчиком строительства в 2016 году от Киевского городского совета. Были предоставлены градостроительные условия и ограничения застройки указанного земельного участка ", – рассказал Александр Илларионов, заместитель директора департамента Государственной строительно-архитектурной инспекции Украины в Киеве.

Жители микрорайона возмущены тем, что заправку строят у них под окнами, а их мнения – не спросили. Сейчас люди собирают подписи, чтобы обжаловать выданные разрешения в суде.