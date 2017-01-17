Температурные рекорды Киева: первая половина зимы была теплее нормы

Климатологи Центральной геофизической обсерватории подвели итоги первой половины зимы в Киеве. Температурных рекордов не было. Но средняя температура воздуха за полтора месяца составила –2,5 °С, что выше климатической нормы почти на один градус.

Самым холодным оказалось Рождество. "7 января минимальная температура опустилась до –18,7 °С. А теплее всего было 10 декабря, когда воздух прогрелся до +6,7 °С", — сообщают в ЦГО.

Осадков в столице зимой выпало 74 мм, это 97% климатической нормы. "Максимальная высота снежного покрова с 30 ноября по 10 декабря составила 16 см. С 13 декабря по 1 января — 5 см. А с 4 января и до сегодняшнего дня — 14 см", — говорят специалисты.

Ледовый покров на Днепре, по данным гидрологического поста на Венецианском острове, образовался 13 декабря. Он сохраняется до сих пор.