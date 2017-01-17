Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Люди
Температурные рекорды Киева: первая половина зимы была теплее нормы http://www.segodnya.ua/img/article/7888/91_main.1484640529.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/91_tn.1484640529.jpg Люди Средняя температура воздуха за полтора месяца составила –2,5 °С

Температурные рекорды Киева: первая половина зимы была теплее нормы

Сегодня, 10:07

Средняя температура воздуха за полтора месяца составила –2,5 °С

Зима в Киеве без новых рекордов, но теплее, чем обычно
Зима в Киеве без новых рекордов, но теплее, чем обычно

Климатологи Центральной геофизической обсерватории подвели итоги первой половины зимы в Киеве. Температурных рекордов не было. Но средняя температура воздуха за полтора месяца составила –2,5 °С, что выше климатической нормы почти на один градус.

Самым холодным оказалось Рождество. "7 января минимальная температура опустилась до –18,7 °С. А теплее всего было 10 декабря, когда воздух прогрелся до +6,7 °С", — сообщают в ЦГО.

Осадков в столице зимой выпало 74 мм, это 97% климатической нормы. "Максимальная высота снежного покрова с 30 ноября по 10 декабря составила 16 см. С 13 декабря по 1 января — 5 см. А с 4 января и до сегодняшнего дня — 14 см", — говорят специалисты.

Ледовый покров на Днепре, по данным гидрологического поста на Венецианском острове, образовался 13 декабря. Он сохраняется до сих пор.
температура, рекорды, температура воздуха, воздух, нормы
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Какую погоду ждать в Украине. Фото: архив

Украинцев ждет похолодание: прогноз синоптиков на неделю

Сегодня, 07:21

К концу недели ожидается похолодание. Однако осадков в Украине, прогнозируют синоптики, на этой неделе не будет 

Украина

Фото: ГСЧС

После снегопадов на дорогах Украины возобновилось движение

10 Января, 11:03

На дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано; железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме

Люди

Старайтесь избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Фото: chelcel.blogspot.com

Что делать при сильном морозе: откажитесь от металлических украшений и носите перчатки с мехом

7 Января, 09:36

Не пейте алкоголь перед выходом на улицу  

Украина

Морозы не отступают. Фото: pixabay.com

Завтра в Украине заметно похолодает

Вчера, 15:40

Синоптики обещают на вторник морозы и гололед, но без осадков 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.