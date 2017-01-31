Уникальные раскопки в Киеве: на Подоле нашли таможню, дорогу и загадочный погреб (фото)

В столице археологи продолжают удивлять новыми уникальными находками. Пока на Почтовой площади продолжаются работы, где почти два года назад были обнаружены уникальная древняя улица и строения времен Киевской Руси, археологи, занимавшиеся раскопками на улице Кирилловской, уже планируют показать старинные находки в одном из столичных музеев.

МАСТЕРСКАЯ И ПУГОВИЦА. Раскопки начались летом прошлого года неподалеку от "Пивзавода на Подоле", где на одном из участков застройщик планирует возводить новые дома. Сейчас археологические исследования уже завершены, но за это время ученые нашли множество необычных находок, а некоторые датируются даже VII веком! Что очень большая редкость даже для древнего Киева.

"На объекте были найдены разные предметы от XVIII до VII века. Например, мы нашли литейную мастерскую периода Киевской Руси, где делали разные бытовые предметы из бронзы, к примеру, поясные наборы… Также на объекте находили разные остатки одежды древних киевлян: фрагменты пуговиц, поясных и обувных пряжек, датируемые XI—XII веками", — рассказал "Сегодня" археолог Вячеслав Баранов.

Загадочный погреб. Конструкция обшита досками

Из украшений находок почти не было, лишь фрагменты подвесок и бусины. Зато археологам удалось отыскать несколько бронзовых византийских монет. А еще около 15 товарных свинцовых пломб, которые крепились к шкурам животных и другим перевозимым товарам. "Изображения на пломбах разные, но чаще встречаются буквы "Ж" и "И" (скорее всего, инициалы их владельцев или купцов), а на другой стороне нанесены изображения святого", — поясняет археолог. Находили на объекте и игровые кости со свинцовыми вкраплениями и славянскую керамику VII—VIII веков, которая когда-то служила посудой.

Дорога. Часть деревянного короба — аналог современной ливневки

ДОРОГА И ЖИЛЬЕ. Во время раскопок ученые на улице Кирилловской нашли участок мощеной древнерусской дороги, которая предположительно вела на Смоленск. Ее датируют ХI—XII вв., и пролегала она через Киев, Вышгород и Чернигов. Интересно, что ученым удалось обнаружить под дорогой часть деревянного короба (ХVIII—XIX век) — это аналог современной ливневки, он использовался для отвода воды от мостовой. Археологи предполагают, что рядом в этом месте находилась таможня. Но все же одна из самых необычных находок — раннеславянская постройка, которая когда-то выглядела как полуземлянка.

Раскопки на Кирилловской. Ученые нашли на Подоле несколько древних строений, византийские монеты и части одежды

"Исследовали ее лишь часть, она небольшая — около 10 кв. м. Для того периода — это типичное строение", — продолжил Баранов. Находки еще требуют изучения, например, найденный небольшой погреб (предположительно XII век), пол и стены в нем обшиты досками. Почему он имеет такую непривычную конструкцию — вытянутый и пятиугольный — ученые пока не выяснили.