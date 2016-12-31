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В центр Киева съехались байкеры-Деды Морозы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/49_main.1483191463.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/49_tn.1483191463.jpg Люди Каждый "дедушка" имеет с собой мешок с подарками, которые раздают малышам за новогодние поздравления и стихи

В центр Киева съехались байкеры-Деды Морозы (фото)

Сегодня, 15:36

Каждый "дедушка" имеет с собой мешок с подарками, которые раздают малышам за новогодние поздравления и стихи

В Киеве на Софийской площади собралось около полусотни Дедов Морозов на байках, передает УНН.

Каждый Дед Мороз имеет с собой мешок с подарками, которые раздает малышам за новогодние поздравления и стихи.

Инициатива байкерского заезда благотворительная. Сначала байкеры поздравят детей в центре Киева, а затем двинутся в госпиталь, где находятся воины АТО, чтобы поздравить их с праздниками.

Напомним, 31 декабря в столице на Трухановом острове состоялся забег Санта Клаусов.
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