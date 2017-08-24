В центре Киева сняли усиленные меры безопасности и открыли метро

Сегодня, 13:56

Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" были закрыты на время парада войск

 

Киевляне и гости столицы могут беспрепятственно гулять по Крещатику
Киевляне и гости столицы могут беспрепятственно гулять по Крещатику. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В центре Киева, где утром состоялся парад войск с участием руководства государства, сняты усиленные меры безопасности, киевляне и гости столицы могут беспрепятственно гулять по Крещатику.

Как сообщает "Укринформ", люди пришли целыми семьями, с детьми, многие одеты в вышиванки.

Правоохранители продолжают обеспечивать охрану общественного порядка.

По Крещатику прошелся генеральный прокурор Юрий Луценко, которого окружили прохожие. Он общался с людьми и делал с ними селфи. Луценко рассказал, что во время парада был переводчиком для министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Открыты станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности", которые были закрыты на время парада войск.

В центре города звучат песни, казацкие марши. Праздник продлится до позднего вечера.

Напомним, что сегодня Украина празднует День независимости. Утром президент Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину, а на Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО. Также президент присвоил двум бойцам АТО звание Героя Украины.
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