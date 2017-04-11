ФОТОФАКТ. В годовщину смерти Леонида Быкова в Киеве появился мурал в его честь

Вчера, 19:16

За свою работу художник Николай Янок отказался брать деньги


Фото: Всеволод Севастьянов

Фото: Всеволод Севастьянов

Фото: Всеволод Севастьянов

Фото: Всеволод Севастьянов

11 апреля исполняется 38 лет со дня смерти известного украинского актера Леонида Быкова. К этой печальной дате киевский художник Николай Янок решил почтить память легендарного артиста, украсив фасад дома, где он жил, символичным муралом.

"Когда я впервые увидел мемориальную табличку на доме по улице Туманяна, 8, мне стало стыдно, и захотелось как-то ее оживить, что ли", – признался журналистам "Сегодня" автор нового поэтического мурала. – Это кадр из знаменитого фильма "В бой идут одни старики", где он в образе комполка Титаренко. Здесь еще будет нотный ряд и 15 звездочек. Думаю, до завтра закончу".

На наш вопрос, по чьей инициативе художник решил создать такой яркий и романтичный мурал, а главное, за чей счет, Николай Янок ответил: "За свою работу я деньги отказался брать, на краски , как мне известно, сбрасывались некоторые жители дома. Сам я живу на Лесном массиве, а инициатива исходила исключительно от меня – разве это плохо?".

Напомним, звезда фильмов "Максим Перепелица" и "Аты-баты, шли солдаты..." трагически погиб в автомобильной катастрофе под Киевом 11 апреля 1979 года, ему было всего 50 лет.

В доме на ул. Туманяна, 8, актер проживал в 1975—1979 годах. Леонид Быков очень любил рыбачить на Русановском канале — мог сидеть за удочкой часами!

Кстати, местные жители вспоминают, что у него никогда не было "звездной болезни", и, несмотря на свою известность, он был дружелюбным. Часто ходил в магазин, где покупал докторскую колбасу — уж очень он ее любил.
Быков, художник, память, местные жители, мурал
Автор:

Школьная Анна

Источник:

"Сегодня"

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