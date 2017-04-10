В Киев привезли на реставрацию уникальное древнее оружие

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В столице восстановят меч скифского воина

 


Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

В столицу из Славянска привезли на реставрацию уникальный скифский меч, датируемый V веком до нашей эры. Древнее оружие длиннее стандартного собрата на 20 сантиметров и весит около килограмма. По словам ученых, меч-гигант принадлежал настоящему богатырю и был выкован по спецзаказу.

Как рассказали в Славянском краеведческом музее, меч принес им местный житель в январе этого года. "Сохранность меча очень хорошая. Он был найден на лугу, по нашим предположениям, на территории, граничащей с Лиманским районом, — это левый берег реки Северский Донец", — поясняет старший научный сотрудник Славянского краеведческого музея Анатолий Шамрай. Сейчас уникальное оружие находится в Национальном научно-исследовательском центре. Его реставрация займет минимум полгода. По словам ученых, подобные мечи древние скифы использовали около V в. до н. э.

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"Особенности деталей найденного меча покажет рентген, но уже сейчас понятно, что на нем присутствуют три разные по качеству типа железа. Меч имеет интересную двутавровую рукоятку. Иногда, для удобства во время боя, древние воины насаждали на нее еще рукоятки в виде бронзового черенка. На мече видны очертания изображения не то грифона, не то хищника из семейства кошачьих", — говорит завотделом Института археологии НАНУ, скифолог Юрий Болтрик. Впечатляют и размеры меча. Его длина — около 78 см, в то время как стандартные скифские мечи были в длину около 60 см (см. инфографику).

"Скорее всего, найденный меч был изготовлен по специальному заказу для очень крупного воина. Можно предположить, что мужчина, владевший этим мечом, весил около ста килограммов и имел рост около двух метров", — говорит Шамрай.

По словам ученых, мелкие предметы, например, бронзовые наконечники стрел (датируются 6—7 веком до н. э.), встречаются на территории всего края. "Лет 15 назад был случай, когда тракторист выпахал небольшой скифский меч. Он начал его от грязи очищать, случайно ударил о плуг — и меч сломался: рукоятка отпала. Около 30 лет назад на нашем Славянском курорте, во время стройработ, был найден бронзовый скифский котел, датируемый V веком до нашей эры. Сейчас он экспонируется в нашем музее", — говорит специалист.
оружие, меч, рентген, Северский Донец, из Славянска, Шамрай
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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