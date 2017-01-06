В Киев стали чаще приезжать туристы (инфографика)
Столица в прошлом году приняла на 15% больше гостей, чем в 2015-м, и победил в битве городов за проведение Евровидения-2017
В 2016 году в Киеве побывало на 15% больше иностранных туристов по сравнению с 2015-м, сообщили в КГГА.
Больше всего иностранцев приехали к нам из Израиля, на втором месте туристы из США, на третьем — из Беларуси.
Фото: facebook.com/anton.taranenko.5
Также в этом году туристический портал Киева стал доступен в четырех языковых версиях, а в аэропортах столицы обновили информационные центры для гостей Киева.
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