В Киев стали чаще приезжать туристы (инфографика)

Столица в прошлом году приняла на 15% больше гостей, чем в 2015-м, и победил в битве городов за проведение Евровидения-2017

В 2016 году в Киеве побывало на 15% больше иностранных туристов по сравнению с 2015-м, сообщили в КГГА.

Больше всего иностранцев приехали к нам из Израиля, на втором месте туристы из США, на третьем — из Беларуси.

Фото: facebook.com/anton.taranenko.5

Также в этом году туристический портал Киева стал доступен в четырех языковых версиях, а в аэропортах столицы обновили информационные центры для гостей Киева.