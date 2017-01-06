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В Киев стали чаще приезжать туристы (инфографика) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/47_main.1483693404.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/47_tn.1483693404.jpg Люди Столица в прошлом году приняла на 15% больше гостей, чем в 2015-м, и победил в битве городов за проведение Евровидения-2017

В Киев стали чаще приезжать туристы (инфографика)

Сегодня, 10:59

Столица в прошлом году приняла на 15% больше гостей, чем в 2015-м, и победил в битве городов за проведение Евровидения-2017

Красота Киева привлекает туристов. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Красота Киева привлекает туристов. Фото: "Сегодня"

В 2016 году в Киеве побывало на 15% больше иностранных туристов по сравнению с 2015-м, сообщили в КГГА.

Больше всего иностранцев приехали к нам из Израиля, на втором месте туристы из США, на третьем — из Беларуси.

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Фото: facebook.com/anton.taranenko.5

Также в этом году туристический портал Киева стал доступен в четырех языковых версиях, а в аэропортах столицы обновили информационные центры для гостей Киева.
киев, столица, туристы, инфографика
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Источник:

"Сегодня"

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