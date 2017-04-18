В Киеве дедушка отсудил свою квартиру у аферистов

Пенсионер потерял жилье четыре года назад, а суды до сих пор продолжаются

Вернул жилье после четырех лет скитаний на улице: 68-летнего киевлянина Александра Кучерявенко выгнали из квартиры мошенники. Все это время дедушка судился с аферистами.

"Здесь был трехстворчатый платяной шкаф, с зеркалом, здесь стояла швейная машинка", – вспоминает дедушка. Когда-то в его квартире была мебель, посуда и патенты за инженерные изобретения. Это жилье досталось по наследству Александру после смерти тети. Но однажды к пенсионеру пожаловали незваные гости.

Четыре года назад к дому Александра Кучерявенко ворвались вооруженные правоохранители и доставили в отделение, а когда мужчина вернулся домой – на его окнах висел новый замок, а на окнах металлические решетки.

Пенсионер переночевал на улице, а на утро узнал: его имущество принадлежит неизвестной женщине из Полтавской области. "Это была какая-то учительница. Это большая мафия, в которую входят государственные служащие, правоохранители, адвокаты и прокуроры", – говорит Александр Кучерявенко.

Дедушка жил в социальных домах, а иногда на улице. Обратился к правозащитникам и в суд. Судьи дважды признавали обладательницей квартиры неизвестную женщину. "Она утверждала, что пять лет проживала с покойной тетей Александра Васильевича, в доказательство того – она подала фото, на которых изображены неизвестные женщины", – рассказывает Анна Ющенко, юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Суды длились три года. "Нам удалось добиться закрытия производства по иску мошенников, но квартира пока никому не принадлежит, мы ждем рассмотрения дела, где Александр Васильевич является истцом", – пояснила Анна Ющенко.

Ключи от квартиры дедушке отдали, а вещи и мебель собирают всем миром. "Жилье в ужасном состоянии, ему даже некуда возвращаться", – говорит Юрий Лифансе, столичный активист.

И радоваться возвращению своей квартиры Александр Кучерявенко не спешит, боится, что на нее будут охотиться новые аферисты.