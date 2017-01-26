В Киеве ищут добрые руки для котиков, которые месяц жили сами после смерти хозяйки (фото)

Возраст котов – от двух до четырех лет, они ласковые, со здоровьем все в порядке

В Киеве ищут ответственных хозяев для котиков, которых забрали из квартиры умершей женщины на проспекте Победы.

Об этом в Facebook пишет руководитель общества защиты животных "За Жизнь" Яна Ренк.

Котов отправили на стерилизацию, некоторые беременные. Есть несколько дней, чтобы найти им семьи.

Размещать животных негде. Это пять девочек и два мальчика.

Возраст котов – от двух до четырех лет, общее состояние в норме. Все они ласковые и контактные.

"Пожалуйста, разберите по одному, разгрузите нас, потому что кроме них у нас больше 80 своих животных на попечении", – пишет глава общества защиты животных.

Ее контактный телефон: 098 055 50 46 (Яна Ренк)

Напомним, в одной из квартир столичной многоэтажки целый месяц без хозяина жили восемь котов и двое псов.