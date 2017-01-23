ФОТОФАКТ. В Киеве ищут хозяина брошенной на Троещине машины

По словам местных жителей, автомобиль стоит на обочине уже больше года

В столице на Троещине возле жилых домов стоит заброшенная машина. По словам местных жителей, ВАЗ с харьковскими номерами стоит на проезде между жилыми домами уже больше года.

"Никто не знает хозяина. Уже и зеркало отбито", – говорится в сообщении группы "Троещина ВК".

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Машина находится между домами №75 и №77 на улице Бальзака. Люди подозревают, что ее могли угнать и спрятать на жилом массиве.