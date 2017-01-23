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ФОТОФАКТ. В Киеве ищут хозяина брошенной на Троещине машины http://www.segodnya.ua/img/article/7908/13_main.1485168496.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/13_tn.1485168496.jpg Люди По словам местных жителей, автомобиль стоит на обочине уже больше года

ФОТОФАКТ. В Киеве ищут хозяина брошенной на Троещине машины

Сегодня, 12:46

По словам местных жителей, автомобиль стоит на обочине уже больше года

В Киеве брошенная машина стоит на дороге больше года. Фото: vk.com/troyeshchyna_array
В Киеве брошенная машина стоит на дороге больше года. Фото: vk.com/troyeshchyna_array

В столице на Троещине возле жилых домов стоит заброшенная машина. По словам местных жителей, ВАЗ с харьковскими номерами стоит на проезде между жилыми домами уже больше года.

"Никто не знает хозяина. Уже и зеркало отбито", – говорится в сообщении группы "Троещина ВК".

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Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Машина находится между домами №75 и №77 на улице Бальзака. Люди подозревают, что ее могли угнать и спрятать на жилом массиве.
машины, машина, троещина, автомобиль
Источник:

"Сегодня"

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