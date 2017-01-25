В Киеве мужчина достраивает балкон на сооружении исторического значения (видео)

На сооружении исторического здания в центре столицы новый житель начал достраивать балкон.

Архитектурный памятник 1908 года под угрозой – утверждают жители дома в центре столицы. А все из-за капитального ремонта, который начал в конце прошлого года делать новый житель. Он пристроил к зданию балкон.

Ирина Апостолова и ее семья живет в доме уже 40 лет. Если не прекратить строительство, стены могут обвалиться – утверждает женщина.

"Это памятник архитектуры, дому уже более 100 лет. Мы обращались в инстанции, в Голосеевскую администрацию, в Киевскую администрацию. Мы не получили ответ", – говорит Ирина Апостолова, жительница дома.

Здание стоит на углу улиц Владимирской и Жилянской.

Дом уже имеет значительные повреждения – утверждают соседи. В доме под балконом подтверждают, что потолок действительно взялся трещинами. Впрочем, не показывают их, поскольку там обустроен хостел.

Как отмечают жители, они не давали согласия на пристройку.

"Должно быть согласование со всеми соседями, перед новым годом начались работы. В подъезде полный бардак, грязь – пока шли работы, ни отдыха, ничего, постоянное дребезжание, долбление стен, постоянный шум", – жалуется Леонид Милютин, житель дома.

Эксперты отмечают: возвели балкон, нарушив все строительные нормы.

"Должен быть сделан проект, проект паспорта фасада, утвержденный и по всем нормам, которые видно на данном примере, здесь нарушены нормативы, которые относятся к инсталляции. То есть реконструкция данной квартиры идет полностью по незаконным правилам, нарушая все строительные нормы", – уточнил Виктор Лещинский, генеральный директор ООО "Центр технических решений групп".

Жильцы призывают столичную власть сохранить дом, который под охраной закона, как культурное наследие киевского центра города.

А между тем, проблема самовольных пристроек актуальна для всех районов города. Правда, не во всех случаях последствия этих решений такие угрожающие.

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