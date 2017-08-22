В Киеве на Нивках нашли склад бюстов Ленина

Киевляне обнаружили в столице необычное место: в частном секторе на Нивках один из жителей собрал целую коллекцию различных бюстов Ленина.

"В прошлом году возле частного дома стоял всего один бюст вождя пролетариата, а в этом году их уже четыре. Скорее всего, это частная коллекция. Рядом еще установлен раритетный советский автомат по продаже газировки", — рассказала нам киевлянка Елена.

Кстати, добыть бюст Ленина нынче довольно просто, в интернете масса предложений, цена: 50-5000 грн в зависимости от размера.

Узнали мы, и как продвигается подготовка к созданию Музея монументальной пропаганды СССР на ВДНХ (пр. Глушкова, 1). Напомним, его обещают открыть осенью. "Пока отобрали для музея 42 больших памятника, в октябре начнем свозить их на ВДНХ. А бюстов Ленина нам уже предложили несколько тысяч", — рассказал секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

Напомним, памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах. Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "Демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленину. По нашей информации, Ленина в городах больше нет – на территории, которая контролируется Украиной. Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения", – сказал он.