В Киеве на Нивках нашли склад бюстов Ленина

Вчера, 19:34

Добыть бюст Ленина нынче довольно просто, цена: 50-5000 грн в зависимости от размера

 


Экспонаты. Всего возле частного дома отдыхают четыре бюста. Фото: facebook.com

Экспонаты. Всего возле частного дома отдыхают четыре бюста. Фото: facebook.com

Экспонаты. Всего возле частного дома отдыхают четыре бюста. Фото: facebook.com

Киевляне обнаружили в столице необычное место: в частном секторе на Нивках один из жителей собрал целую коллекцию различных бюстов Ленина.

"В прошлом году возле частного дома стоял всего один бюст вождя пролетариата, а в этом году их уже четыре. Скорее всего, это частная коллекция. Рядом еще установлен раритетный советский автомат по продаже газировки", — рассказала нам киевлянка Елена.

Кстати, добыть бюст Ленина нынче довольно просто, в интернете масса предложений, цена: 50-5000 грн в зависимости от размера.

Узнали мы, и как продвигается подготовка к созданию Музея монументальной пропаганды СССР на ВДНХ (пр. Глушкова, 1). Напомним, его обещают открыть осенью. "Пока отобрали для музея 42 больших памятника, в октябре начнем свозить их на ВДНХ. А бюстов Ленина нам уже предложили несколько тысяч", — рассказал секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

Напомним, памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах. Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "Демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленину. По нашей информации, Ленина в городах больше нет – на территории, которая контролируется Украиной. Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения", – сказал он.
ссср, Ленин, коллекция, склад, бюст
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Памятник Ленину в Сиэтле. Фото: kiro7.com

В Сиэтле хотят убрать статую Ленина

18 Августа, 11:03

Вопрос об удалении статуи Ленина с улиц города поднялся после призывов общественности и ходатайств об удалении памятника Конфедерации

Украина

Памятники Ленину убрали. Фото: zak.depo.ua

Всех убрали: памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах

17 Августа, 17:31

По словам Вятровича, в Украине демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленина

Украина

В Николаевской области на месте Ленина "выросла" свекла

30 Мая, 01:34

На постаменте надпись: "Ничто не остановит идею, время которой пришло!"

Люди

Ленин-паук. Фото: facebook.com/irina.romaliyskaya

В Киеве из головы памятника Ленину сделали металлического паука

29 Мая, 11:48

Голову Ленина поместили на подставку, к которой приделали несколько лапок  

Голосеевский

В Киеве снесли последний памятник Ленину

12 Мая, 18:45

Постамент вождя пролетариата находился в Голосеевском районе Киева на улице Козацкой

Происшествия

Ленин "притаился" в Голосеевском районе столицы

В Киеве нашли "недодекоммунизированный" памятник Ленину

11 Мая, 11:58

Скульптуру "вождя пролетариата" рьяно защищает пожилая женщина

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования