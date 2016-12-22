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В Киеве нашлась еще одна мама тройняшек http://www.segodnya.ua/img/article/7821/41_main.1482421303.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/41_tn.1482421303.jpg Люди Девочки родились в середине июля  

В Киеве нашлась еще одна мама тройняшек

Сегодня, 17:40

Девочки родились в середине июля

 

Мама тройняшек. Фото: instagram.com/kushenkonastia
Мама тройняшек. Фото: instagram.com/kushenkonastia

В Киеве нашлась еще одна мама тройняшек, которые появились на свет в этом году.

Напомним, ранее стало известно, что в столице, в роддоме №5 родилась тройня, которая якобы была первой за весь год.

По словам киевлянки Насти Кущенко, 12 июля она родила трех девочек: Полину, Екатерину и Марию.

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Фото: instagram.com/kushenkonastia

"При этом главный акушер-гинеколог лично поздравил счастливую маму и отметил, что это большое дело для Украины. В этот момент мне стало лично обидно, ведь мы это тоже сделали, 5 месяцев назад на свет появилась тройня девочек-близняшек, зачатых естественным путем! Но почему-то тогда это не посчитали достижением", – отметила Настя.

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Фото: instagram.com/kushenkonastia

"Также в Законе Украины прописано, что семьи, в которых рождены тройни, имеют право получить льготное жилье, а мы уже бегаем за справками 4-й месяц, и не уверены, что от этого будет какой-то толк, хотя если бы на нас обратили внимание, наверное, вопрос решился бы легче... но увы! Ну, в свою очередь хочу поздравить мамочку с рождением трех принцесс, крепкого здоровья малышкам!", – добавила киевлянка.
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Источник:

"Сегодня"

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