В Киеве нашлась еще одна мама тройняшек, которые появились на свет в этом году.

Напомним, ранее стало известно, что в столице, в роддоме №5 родилась тройня, которая якобы была первой за весь год.

По словам киевлянки Насти Кущенко, 12 июля она родила трех девочек: Полину, Екатерину и Марию.

Фото: instagram.com/kushenkonastia

"При этом главный акушер-гинеколог лично поздравил счастливую маму и отметил, что это большое дело для Украины. В этот момент мне стало лично обидно, ведь мы это тоже сделали, 5 месяцев назад на свет появилась тройня девочек-близняшек, зачатых естественным путем! Но почему-то тогда это не посчитали достижением", – отметила Настя.

Фото: instagram.com/kushenkonastia

"Также в Законе Украины прописано, что семьи, в которых рождены тройни, имеют право получить льготное жилье, а мы уже бегаем за справками 4-й месяц, и не уверены, что от этого будет какой-то толк, хотя если бы на нас обратили внимание, наверное, вопрос решился бы легче... но увы! Ну, в свою очередь хочу поздравить мамочку с рождением трех принцесс, крепкого здоровья малышкам!", – добавила киевлянка.