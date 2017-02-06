В Киеве общественные патрульные взялись защищать дороги от пьяных водителей (видео)

Защищать дороги от пьяных водителей в Киеве взялись общественные патрульные. Вместе с полицией следят город по ночам и ловят десятки нарушителей.

Выходит в рейды и отслеживает нетрезвых водителей Алексей после того, как летом погиб его друг. Запаркованную машину товарища протаранили на высокой скорости. Водитель машины-убийцы и его пассажиры были навеселе.

"Небольшой компанией начали собираться выезжать под ночные клубы просто посмотреть что происходит, и мы вгляделись таком количеству людей, Которые выходят, садятся пьяными за руль", – говорит Алексей Павловский, организатор PITBULL KIEV.

За свой счет и в свое свободное время они помогают полиции бороться за трезвость на дорогах. Эти юноши и девушки собираются по пятницам, чтобы патрулировать город и находить тех, кто сел за руль "под мухой".

К компании присоединяются новые люди, и теперь только в Киеве за один вечер дежурят до тридцати автомобилей. Подъезжают под популярные клубы и бары, высматривая тех, кто садится за руль под алкоголем.

"Мы садимся в автомобиль, едем следом, сообщаем сотрудникам полиции, чтобы его проверили. Если оказывается, что он пьяный, он отвечает по закону о административных нарушениях ", – объясняет Алексей Павловский.

Водителя машины как раз доставляют на тест к наркологу. У машины остался пассажир. От друга сразу же открещивается, утверждая, что просто стоял на остановке. И через минуту уже сам идет в атаку. "Эти ребята – это неизвестные люди, и они провокаторы. Давайте еще проверим их личности", – говорит мужчина.

Патрульные признаются: постановлений выписывают по-прежнему много, однако до наказания доходит не всегда. "Когда мы составляем 130-ю статью, потом мы проверяем результат, патрульные смотрят сами, мы можем посмотреть, и суд дает отказ по сто тридцатой", – рассказывает Александр Верхола, заместитель командира девятой роты 1 батальона патрульной полиции.

Юристы говорят, что такая инициатива, в любом случае, лучше, чем ничего. Ведь пока водитель – даже пьяный – не нарушает правил, – вычислить и наказать его сложнее, чем с помощью вот такого общественного патруля." Это будет уже контакт милиционера с водителем, будет возможность определить состояние его опьянения. Задержал на 30-20 секунд, – и водитель поехал дальше", – говорит Дмитрий Выдюк, юрист.

Активисты говорят: сезонного увеличения пьяных за рулем ждут весной. Тогда же и готовятся следить усиленно. А пока, говорят,, все чаще замечают, что из клубов посетители все чаще едут на такси.