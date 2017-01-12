ФОТОФАКТ. В Киеве обустроили "хостел" для уличных котиков

В Киеве в период сильных морозов добрые люди обустроили рядом с одним из домов на Оболони кошачий "хостел". Фото появилось в сообществе "Жить в Киеве" в Facebook.

Деревянная будочка у подъезда жилого дома разделена на две части, над каждой из них – надпись: "Кися" и "Кися-2".

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