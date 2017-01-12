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ФОТОФАКТ. В Киеве обустроили "хостел" для уличных котиков http://www.segodnya.ua/img/article/7876/12_main.1484221510.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/12_tn.1484221510.jpg Люди "Комнаты" предназначены "кисе" и "кисе-2"  

ФОТОФАКТ. В Киеве обустроили "хостел" для уличных котиков

Сегодня, 13:44

"Комнаты" предназначены "кисе" и "кисе-2"

 

Домик для котов. Фото: facebook.com/vkyeve
Домик для котов. Фото: facebook.com/vkyeve

В Киеве в период сильных морозов добрые люди обустроили рядом с одним из домов на Оболони кошачий "хостел". Фото появилось в сообществе "Жить в Киеве" в Facebook.

Деревянная будочка у подъезда жилого дома разделена на две части, над каждой из них – надпись: "Кися" и "Кися-2".

Читайте по теме: Жизнь при морозе: в Киеве гориллу в зоопарке поят чаем и укрывают, а зебр выпускают погулять по снегу
кошка, кошки, коты, кот, хостел, морозы
Источник:

"Сегодня"

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