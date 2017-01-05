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В Киеве откроют пункты обогрева http://www.segodnya.ua/img/article/7857/8_main.1483606565.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/8_tn.1483606565.jpg Люди Из-за резкого похолодания откроются 30 точек с обогревом, горячим чаем и медпомощью

В Киеве откроют пункты обогрева

Сегодня, 11:30

Из-за резкого похолодания откроются 30 точек с обогревом, горячим чаем и медпомощью

В палатках спасателей можно будет погреться
В палатках спасателей можно будет погреться. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

С 6 января в связи с резким похолоданием в Киеве начнут работать первые 30 стационарных пунктов обогрева (по три в каждом районе).

"Они откроются на базе социальных центров, больниц и жэков. Здесь можно будет погреться, выпить горячего чая и получить медпомощь", — говорит начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

Бездомных будут уведомлять о работе пунктов сотрудники соцслужб. "Если в снегопады ограничат движение грузовиков по Киеву, мы дополнительно развернем мобильные пункты обогрева на въездах в город для водителей", — добавляют в ГСЧС Киева.
кгга, пункты обогрева, ГСЧС, снегопады
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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