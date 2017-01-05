В Киеве откроют пункты обогрева

С 6 января в связи с резким похолоданием в Киеве начнут работать первые 30 стационарных пунктов обогрева (по три в каждом районе).

"Они откроются на базе социальных центров, больниц и жэков. Здесь можно будет погреться, выпить горячего чая и получить медпомощь", — говорит начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

Бездомных будут уведомлять о работе пунктов сотрудники соцслужб. "Если в снегопады ограничат движение грузовиков по Киеву, мы дополнительно развернем мобильные пункты обогрева на въездах в город для водителей", — добавляют в ГСЧС Киева.