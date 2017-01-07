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В Киеве открыли банк одежды для бедных (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/24_main.1483749744.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/24_tn.1483749744.jpg Люди Сюда можно приносить ненужные вещи

В Киеве открыли банк одежды для бедных (видео)

Сегодня, 02:42

Сюда можно приносить ненужные вещи


В Киеве открыли первый банк одежды, куда можно принести ненужные вещи, обувь или технику. А любой нуждающийся может прийти сюда и бесплатно взять все, что ему необходимо. Об этом сообщается в сюжете телеканала ZIK.

Располагается банк одежды возле станции метро "Дорогожичи", по ул. Максима Берлинского, 9.

Активисты рассказывают, что люди с радостью откликнулись на их призыв и принесли столько вещей, что все они едва поместились в небольшом помещении. Все это дожидается тех, кому нечего надеть.

Часто люди приносят даже новые вещи с этикетками. А вот одежду, которая не пригодна к носке, убирают. Найти здесь можно даже бытовую технику. Недавно благотворители отдали несколько телевизоров.

В то же время, по словам активистов, сейчас наблюдается больше желающих сдать вещи, чем получить их. Люди часто попросту стесняются или еще не знают о существовании этого места.

С наступлением весны банк одежды продолжит свою работу, вот только гардероб обновят и вывесят вещи по сезону.
активисты, обувь, одежда, бесплатно, гардероб, бедные
Источник:

Наш Киев

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