В Киеве открыли памятник подполковнику СБУ, погибшему у горы Карачун (видео)

Памятник подполковнику СБУ Владимиру Шкуре открыли в столице. Он погиб во время выполнения боевого задания у горы Карачун в июне 2014 года.

Погибшему офицеру было 33 года. Восемь из которых он посвятил службе в СБУ. У него остались жена и дочь Мария.

На церемонии открытия памятника присутствовали родные и коллеги героя. Скульптуру установили на территории подразделения СБУ, в котором служил мужчина.

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