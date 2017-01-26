В Киеве открыли памятник подполковнику СБУ, погибшему у горы Карачун (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 11:44

На церемонии открытия памятника присутствовали родные и коллеги


Памятник подполковнику СБУ Владимиру Шкуре открыли в столице. Он погиб во время выполнения боевого задания у горы Карачун в июне 2014 года.

Погибшему офицеру было 33 года. Восемь из которых он посвятил службе в СБУ. У него остались жена и дочь Мария.

На церемонии открытия памятника присутствовали родные и коллеги героя. Скульптуру установили на территории подразделения СБУ, в котором служил мужчина.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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