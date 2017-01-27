В Киеве открыли памятную доску украинцу, совершившему самосожжение на Крещатике (видео)

Мемориальную доску Василию Макуху открыли в Киеве. Это первый украинец, который совершил акт самосожжения в знак протеста против советской власти в Украине и оккупации Чехословакии.

Доску открыли на Крещатике, на том самом месте, где в 1968 году он облил себя бензином и поджег. Родные говорят: открытие мемориала ждали еще с начала независимости Украины.

"Факел Василия – это его самосожжение, это был маленький Майдан. Это был канун революции достоинства, и, думаю, что он подтолкнет многих людей, которые не знали об этом – больше любить Украину и больше для нее работать", – сказала Ярослава Осмиловская, племянница Василия.

"Это хорошая возможность поддержать инициативу и в Праге, и в Киеве, улицы чтобы появились Василия Макуху и Яна Палаха – чеха, который так же против агрессии, против оккупантов совершил акт непокорности", – добавил в свою очередь Валентин Наливайченко, лидер общественной организации "Справедливость".

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