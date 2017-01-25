В Киеве – первая смерть "от гриппа": умерла женщина

Умершая относилась к группе риска, а в прошлом году за эпидсезон от осложнений после болезни умерло больше 50 человек

В столице на третьей неделе 2017 года (с 16 по 22 января) зарегистрирован первый летальный случай от гриппа. Об этом сообщили в Центре контроля и мониторинга заболеваний.

Главагоспродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал "Сегодня", что в столице умерла женщина среднего возраста от пневмонии. "Сейчас проводятся исследования, чтобы подтвердить грипп. Женщина относилась к группе риска, страдала нарушением системы обмена веществ", – рассказал Рубан.

Это первый случай в текущем эпидсезоне. В прошлом году за эпидсезон от осложнений после болезни умерло больше 50 человек. В большинстве случаев был подтвержден грипп H1N1.

Напомним, за вторую неделю 2017-го, с 9 по 15 января, в Киеве зарегистрировано 20 109 больных гриппом и ОРВИ. Это на 10% ниже уровня предыдущей недели.