В Киеве полиция усилила меры безопасности

Вчера, 12:01

В воскресенье движение транспорта по Московскому мосту в Киеве будет ограничено

В столице к охране порядка во время полумарафона привлечены более 140 сотрудников полиции. Фото: Корреспондент
В столице к охране порядка во время полумарафона привлечены более 140 сотрудников полиции. Фото: Корреспондент

В Киеве к охране порядка о время международного полумарафона привлечены более 140 сотрудников подразделений органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"9 апреля 2017 г. правоохранители усилят меры безопасности для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения 7-го Киевского международного полумарафона возле Контрактовой площади", – сказано в сообщении.

Сотрудники полиции призвали участников мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать правопорядок и соблюдать установленные правила поведения в общественных местах.

Также в воскресенье движение транспорта по Московскому мосту в Киеве будет ограничено в связи с проведением полумарафона, сообщают организаторы забега.

Ограждена одна полоса для встречного транспорта от перекрестка проспекта Бандеры и Оболонского проспекта до пересечения проспекта Ватутина и бульвара Перова.

В полумарафоне примут участие 9 тысяч спортсменов из 55 стран.
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