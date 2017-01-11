В Киеве появилась поляна с необычными елками (фото)

В Мариинском парке в Киеве собрали самую большую в Европе поляну искусственных елок, украшенных игрушками которые своими руками сделали школьники столицы, сообщает ЛІГА.net.

Так, перед Новым годом более 100 учебных заведений Киева получили от Европейской резиденции Санта Клауса по фанерной елке, которую декорировали самодельными украшениями, отмечают организаторы.

Украшенные детьми новогодние деревца приняли участие в конкурсе на звание лучшей елки Европейской резиденции Санта Клауса. Также был установлен рекорд "Самая большая в Европе поляна handmade-елок".