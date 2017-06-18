В Киеве появился самый масштабный флаг ЕС

На Оболонской набережной появился самый большой флаг Европейского союза (ЕС) в Украине размером 2250 кв. м!

Его за неделю нарисовали молодые активисты, показав тем самым сближение Украины со странами ЕС. По словам организаторов флешмоба, перед тем как нарисовать полотно, они почистили бетонные плиты и швы между ними, а после этого приступили к процессу раскраски. К нанесению синей краски присоединились жители Оболони разных возрастов и даже случайные прохожие. В последний момент активистами были нарисованы краской 12 золотых звезд, которые обозначают первые 12 стран, вошедших в состав ЕС.

Фото: facebook.com

Это уже третий гигантский флаг, который появился на Оболонской набережной. До этого активисты нарисовали здесь огромные крымскотатарский и украинский флаги. Теперь каждый желающий может сделать селфи на фоне понравившегося ему флага на бетоне.