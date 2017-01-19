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В Киеве презентовали выставку "Перевоплощение энергии" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/61_main.1484823289.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/61_tn.1484823289.jpg Люди Фотограф побывал на самых масштабных энергетических объектах Украины и сделал сотни уникальных снимков

В Киеве презентовали выставку "Перевоплощение энергии" (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:53

Фотограф побывал на самых масштабных энергетических объектах Украины и сделал сотни уникальных снимков


В Киеве презентовали необычную выставку. "Перевоплощение энергии" – совместный проект британского фотографа Винсента Мунди и энергетической компании ДТЭК длился почти два месяца.

Фотограф побывал на самых масштабных энергетических объектах Украины и сделал сотни уникальных снимков. Ладыжинская ТЭС, Ботиевская ветроэлектростанция, ТЭЦ Киевэнерго, добыча "Шахты Западно-Донбасской" и "Нефтегаздобыча".

Теперь каждый может увидеть изнутри, как работает украинская энергетика.

"Я снимал промышленные объекты в 40 странах, но, честно говоря, Украина удивила меня больше всего. Огромное разнообразие объектов, включая тяжелую промышленность и то, как это все работает и эксплуатируется – это действительно впечатляет", – сказал Винсент Мунди, фотограф, автор выставки.

"Люди на самом деле себе очень мало представляют, что такое электроэнергия, откуда она берется, хотя каждый день пользуется ее благами у себя дома в виде света, тепла и всего остального. Поэтому у нас родилась идея все-таки ближе показать людям, что такое энергетика, такая особенная красота: промышленная, сильная, которой есть, что увидеть и что для себя открыть", – добавила Ирина Ковальчук, директор по корпоративным коммуникациям ДТЭК.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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