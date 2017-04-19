В Киеве приостановлены уникальные раскопки: есть угроза, что древняя улица Подола будет утрачена

В международный день памятников и исторических мест в столице разгорелся скандал вокруг раскопок на месте строительства ТЦ на Почтовой площади, где два года назад обнаружили древнюю улицу и строения времен Киевской Руси. Археологи, по их словам, уже четыре месяца не получают зарплату и месяц не проводят раскопки.

ПРИЧИНЫ. Как оказалось, причин остановки археологических раскопок несколько. "С нового года от инвестора строительства, который по закону должен финансировать работу археологов, средства не поступают. Потому мы вынуждены приостановить работу. А еще из-за того, что на объекте ведутся строительные работы, раскопки покрываются большим слоем пыли и засыпаются мусором, туда затекает вода, что может разрушить ценные находки на объекте, а там отрытый слой ХII века, где находятся ценные деревянные строения: усадьбы и комплекс ремесленного производства, которые необходимо еще исследовать", — рассказывает "Сегодня" замдиректора Центра археологии Киева Юрий Кухарчук.

Древняя улица. Археологи не проводят работы и боятся, что найденные артефакты будут утрачены. Фото: А. Яремчук

По словам археологов, инвестор строительства в конце прошлого года запретил проводить раскопки ниже определенного уровня, поскольку именно там они планировал положить плиту. Свой запрет они обосновали якобы тем, что если раскоп проводить глубже, то может произойти оползень и бетонные конструкции не устоят. "Дело в том что уровень, где они хотят положить плиту, совпадает с ХII веком. Потому культурный слой ХI и Х века исследовать пока мы не можем. А ведь это очень ценные слои. Чтобы полностью их изучить, необходимо около двух лет", — пояснил Кухарчук.

Кстати, на Почтовой обнаружено много ценных артефактов. "Среди находок: керамика, почти 200 монет, печатки, стеклянные браслеты, курительные трубки, свинцовые пули, пуговицы, стрелы. А еще множество крестиков", — рассказал руководитель раскопа Максим Вакулюк.

Объекты. Кресты из разных сплавов, самый старый — ХII века. Фото: А. Бойко

МУЗЕЙ. Вопрос создания музея древней улицы, где планировали выставить объекты в аутентичном виде, тоже пока открыт. "Инвестор предложил выделить для музея только 100 кв. м., но чтобы создать полноценную экспозицию, нужно как минимум 1000 кв. м (общая квадратура ТЦ — более 7 тыс. кв. — Авт.). Такая площадь нужна, чтобы сберечь и показать древнюю улицу, фортификационные сооружения и другие найденные строения", — отметил Кухарчук.

Находки. Фрагменты древних браслетов и старинная вилка. Фото: А. Бойко

ВЛАСТЬ. В мэрии успокаивают. "Мы делаем все, чтобы сохранить квартал древнего Киева. Из горбюджета выделено 27 млн грн на исследовательские работы, консервацию и музеефикацию. Но археологи должны выполнить свои обязательства, то есть предоставить концепцию развития музея, а этого пока нет. Что касается инвестора, то у него задолженность порядка 300 тыс. грн, но он готов ее погасить и продолжить финансирование раскопок сразу, как только получит от археологов отчет о проделанной работе", — пояснила Диана Попова, директор департамента культуры КГГА. Связаться с застройщиком вчера не удалось.