В Киеве прошел семинар по банному искусству

В семинаре приняли участие пятнадцать слушателей из Киева и регионов страны. Следует отметить, что программа обучения оказалась весьма напряженной – по 12 часов каждый день. Сначала участники прослушали теоретическую часть, посвященную физиологическим, биохимическим, медицинским, организационным аспектам банного дела. Вторая половина дня посвящалась совершенствованию профессиональных навыков участников непосредственно на практике, в парных банного комплекса "Голосеевские бани". Отдельная часть курса посвящалась тому, как облегчить и правильно организовать нелегкий труд самих банщиков. Владас Йокубаускас рассказывал о нюансах, касающихся одежды, режима работы и т.д.

"Большинство банщиков, даже если они хорошо знают свое дело, напоминают музыкантов-самоучек, не знающих нот. Да, он может играть на вечеринке или в компании, но без знания нотной грамоты и специальных навыков не сможет сыграть в симфоническом оркестре. Я стремлюсь к тому, чтобы мои слушатели понимали не только приемы парения, массажа, спа-процедур. Такой комплекс знаний и умений я объединяю в понятие "умная баня", – объясняет Владас.