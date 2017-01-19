В Киеве разобрали главную елку страну

После демонтажа дерево распилят на бруски и продадут на аукционе

На прошедших выходных в центре столицы отгремели последние праздничные новогодне-рождественские концерты. Уже с понедельника главную елочку на Софийской площади начали демонтировать, а сегодня работы были практически закончены.

Елку после демонтажа выбрасывать не будут, ее распилят на бруски и продадут на аукционе.

Всего за 27 дней работы новогоднего городка его посетили больше 4 миллионов человек. Выпили гости больше 150 тонн глинтвейна и 60 тонн кофе и чая, а съели больше 80 тонн колбасок и шашлыка.



