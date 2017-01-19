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В Киеве разобрали главную елку страну http://www.segodnya.ua/img/article/7898/29_main.1484831466.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/29_tn.1484831466.jpg Люди После демонтажа дерево распилят на бруски и продадут на аукционе  

В Киеве разобрали главную елку страну

Сегодня, 15:10

После демонтажа дерево распилят на бруски и продадут на аукционе

 

Елки на Софийской больше нет. Фото: М. Князьская-Ханова
Елки на Софийской больше нет. Фото: М. Князьская-Ханова

На прошедших выходных в центре столицы отгремели последние праздничные новогодне-рождественские концерты. Уже с понедельника главную елочку на Софийской площади начали демонтировать, а сегодня работы были практически закончены.

Елку после демонтажа выбрасывать не будут, ее распилят на бруски и продадут на аукционе.

Всего за 27 дней работы новогоднего городка его посетили больше 4 миллионов человек. Выпили гости больше 150 тонн глинтвейна и 60 тонн кофе и чая, а съели больше 80 тонн колбасок и шашлыка.
елка, концерты, дерево, софийская площадь, новогодняя елка
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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