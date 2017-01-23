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В Киеве сегодня будет скользко на дорогах: водителей просят быть внимательными http://www.segodnya.ua/img/article/7907/19_main.1485155997.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/19_tn.1485155997.jpg Люди На столичных дорогах – гололедица

В Киеве сегодня будет скользко на дорогах: водителей просят быть внимательными

Сегодня, 09:16

На столичных дорогах – гололедица

Сегодня на дорогах очень скользко
Сегодня на дорогах очень скользко. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 23 января в столице ожидается облачная погода, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем около 0°, сообщает КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах.

Кроме того, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
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Источник:

"Сегодня"

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