В Киеве сегодня будет скользко на дорогах: водителей просят быть внимательными

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 23 января в столице ожидается облачная погода, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем около 0°, сообщает КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах.

Кроме того, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.