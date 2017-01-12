В Киеве сегодня скользко: водителей просят не оставлять машины на обочинах дорог

Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью

В Киеве сегодня, 12 января, ожидается облачная погода и небольшой снег. На дорогах – гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6 ° мороза, днем 1-3 ° мороза, сообщает КГГА, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.