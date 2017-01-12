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В Киеве сегодня скользко: водителей просят не оставлять машины на обочинах дорог http://www.segodnya.ua/img/article/7875/51_main.1484215133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/51_tn.1484215133.jpg Люди Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью

В Киеве сегодня скользко: водителей просят не оставлять машины на обочинах дорог

Сегодня, 11:57

Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью

Машины, которые будут мешать уборке снега, уберут с дорог
Машины, которые будут мешать уборке снега, уберут с дорог. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве сегодня, 12 января, ожидается облачная погода и небольшой снег. На дорогах – гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6 ° мороза, днем 1-3 ° мороза, сообщает КГГА, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.
температура, ветер, снег, кгга, коммунальщики, гололедица
Источник:

"Сегодня"

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