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В Киеве слепили снеговика в виде черепашки Ниндзя http://www.segodnya.ua/img/article/7886/17_main.1484565562.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/17_tn.1484565562.jpg Люди Снеговик находится в поселке Корчеватом, и киевляне прозвали его Leonardo De Korchevato  

В Киеве слепили снеговика в виде черепашки Ниндзя

Сегодня, 13:21

Снеговик находится в поселке Корчеватом, и киевляне прозвали его Leonardo De Korchevato

 

Черепашка Ниндзя. Фото: facebook.com/golsvkiev
Черепашка Ниндзя. Фото: facebook.com/golsvkiev

В Киеве на Корчеватом слепили необычного снеговика, который напоминает одного из черепашек Ниндзя. Фото появилось на странице "Типичного Голосеево" в Facebook.

"Leonardo De Korchevato))", – такое имя в комментариях преложила Lesia Kobysh.

Тем временем под Киевом житель Переяслава-Хмельницкого Александр Заруба слепил из снега двухметрового петуха. Скульптура стоит возле его дома на улице Балаяна, 14, сообщает visnik-press.com.ua.

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Фото: visnik-press.com.ua

Напомним, в столице нередко появляются креативные снеговики. Например, в 2015 году в парке Шевченко слепили снеговиков-"шахматистов", а в 2016 году "накачанного" снеговика заставили купаться в проруби.
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Источник:

"Сегодня"

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