В Киеве слепили снеговика в виде черепашки Ниндзя

Снеговик находится в поселке Корчеватом, и киевляне прозвали его Leonardo De Korchevato

В Киеве на Корчеватом слепили необычного снеговика, который напоминает одного из черепашек Ниндзя. Фото появилось на странице "Типичного Голосеево" в Facebook.

"Leonardo De Korchevato))", – такое имя в комментариях преложила Lesia Kobysh.

Тем временем под Киевом житель Переяслава-Хмельницкого Александр Заруба слепил из снега двухметрового петуха. Скульптура стоит возле его дома на улице Балаяна, 14, сообщает visnik-press.com.ua.

Фото: visnik-press.com.ua

Напомним, в столице нередко появляются креативные снеговики. Например, в 2015 году в парке Шевченко слепили снеговиков-"шахматистов", а в 2016 году "накачанного" снеговика заставили купаться в проруби.