ФОТОФАКТ. В Киеве установили новую креативную урну для курильщиков

Вчера, 16:21

Авторы конструкции просят бросать туда отдельно сигареты женщин, мужчин и детей

 

Новая креативная урна. Фото: Евгений Лагутин
Новая креативная урна. Фото: Евгений Лагутин

Украденная вандалами креативная урна, призывающая горожан бросить курить возле станции метро "Льва Толстого" в Киеве, так и не нашлась. Но авторы проекта нашли ей замену.

"Нам пришлось сделать новую, такую же по формату, но с новыми надписями. Теперь мы просим бросать туда отдельно сигареты женщин, мужчин и детей, чтобы быть здоровыми. Надеемся, наш проект понравится горожанам, и таких урн появится больше по городу", – сообщил "Сегодня" Евгений Лагутин, автор идеи по установке креативных урн в рамках проекта "Любишь курить – люби и не сорить".

"Дело в том, что урна – лишь инструмент, не панацея. Это решение для сбора окурков. Кстати, на Льва Толстого нет даже обычных урн, поэтому окурки все бросают в решетку перед ступеньками перехода (или просто под ноги). Второй момент – отсутствие наказания. Должны быть штрафы за брошенные окурки (бутылки, плевки), высокие. И они должны применяться. Тогда это будет работать. Поэтому нужна совместная работа органов власти, правоохранительных органов и активистов. Мы готовы давать решения, но от органов тоже нужна помощь", – сказал нам Логинов.

Кстати, киевляне могут проголосовать на сайте КГГА за это проект в рамках проекта бюджета участия, которое будет продолжаться до 29 января.
сигареты, курение, киевляне, урна, льва толстого, курить
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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