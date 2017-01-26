ФОТОФАКТ. В Киеве установили новую креативную урну для курильщиков

Украденная вандалами креативная урна, призывающая горожан бросить курить возле станции метро "Льва Толстого" в Киеве, так и не нашлась. Но авторы проекта нашли ей замену.

"Нам пришлось сделать новую, такую же по формату, но с новыми надписями. Теперь мы просим бросать туда отдельно сигареты женщин, мужчин и детей, чтобы быть здоровыми. Надеемся, наш проект понравится горожанам, и таких урн появится больше по городу", – сообщил "Сегодня" Евгений Лагутин, автор идеи по установке креативных урн в рамках проекта "Любишь курить – люби и не сорить".

"Дело в том, что урна – лишь инструмент, не панацея. Это решение для сбора окурков. Кстати, на Льва Толстого нет даже обычных урн, поэтому окурки все бросают в решетку перед ступеньками перехода (или просто под ноги). Второй момент – отсутствие наказания. Должны быть штрафы за брошенные окурки (бутылки, плевки), высокие. И они должны применяться. Тогда это будет работать. Поэтому нужна совместная работа органов власти, правоохранительных органов и активистов. Мы готовы давать решения, но от органов тоже нужна помощь", – сказал нам Логинов.

Кстати, киевляне могут проголосовать на сайте КГГА за это проект в рамках проекта бюджета участия, которое будет продолжаться до 29 января.