В Киеве в посольства стран Евросоюза принесли пасхальные корзины

Пасхальные корзины несут в посольства стран Евросоюза в Киеве. Среди презентов – паски, писанки и шоколад. Так накануне праздника благодарят за безвизовый режим с Украиной, который в этом месяце одобрил Европарламент.

Акцию организовали представители молодежного крыла Блока Петра Порошенко. В планах участников -посетить с пасхальными подарками около двух десятков иностранных диппредставительства.

"Для чего мы это делаем? Чтобы поблагодарить европейцев, которые способствуют Украине на пути к либерализации безвизового режима, которые помогают Украине на пути к евроинтеграции и лучшей жизни, чем мы сейчас имеем", – рассказал Владимир Серветник, представитель молодежного крыла Блока Петра Порошенко "Солидарность".